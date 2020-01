Der Kasper bekommt es am Sonntag in Bad Berka mit einem Räuber zu tun.

Bad Berka. „Kasper und der Räuber Zottelbart“ soll am Sonntagnachmittag in Bad Berka große und vor allem kleine Besucher erheitern.

Puppentheater im Schützenhaus

Das Innsbrucker Puppentheater gastiert in der Kurstadt: „Kasper und der Räuber Zottelbart“ heißt das Stück, das am Sonntag, 12. Januar, im Bad Berkaer Schützenhaus zu erleben ist. Dabei muss das Kasperle seine Großmutter aus dem Wald retten, wo sie Blaubeeren für seinen Geburtstagskuchen holen will. Los geht es 15 Uhr, die Veranstalter wollen ein „Theater-Erlebnis für die ganze Familie“ bieten. Karten kosten 8 Euro (mit Ermäßigungsticket 7 Euro) und sind ausschließlich ab 14.30 Uhr an der Tageskasse erhältlich. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann seine Karten aber vorab telefonisch reservieren.

Sonntag, 12. Januar, 15 Uhr, Goetheallee 4 in Bad Berka, Infos und Reservierungen unter Telefon 0157-52 99 59 40