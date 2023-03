Putzwoche für ein sauberes Apolda

Vom 15. bis 23. April ist Frühjahrsputz in Apolda (Symbolbild).

Apolda. Es lebt sich gleich viel angenehmer, wenn die Stadt weniger Dreckecken hat. Also: Machen Sie mit.

Die Fraktion CDU-FDP hat sich unlängst für die Aktion „Sauberes Apolda“ starkgemacht. Nun ruft auch die Stadtverwaltung Bürger, Firmen, Vereine, Kleingartenanlagen, Bildungsstätten auf, sich an der Aktion zu beteiligen. Die Aktion soll vom 15. bis 23. April laufen. Wünschenswert seien Patenschaften für Straßen, Wege, Plätze und Grün, heißt es. Weitere Anregungen sind möglich. Anmeldung bis 10. März per E-Mail an Buergermeister@apolda.de.