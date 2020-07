Qigong auf der Wiese an der Villa Haar im Park an der Ilm

Qigong-Zeit kostenlos im Ilmpark

Die bundesweite Aktion „Qigong im Park“ der Deutschen Qigong-Gesellschaft findet auch in Weimar statt. Bis einschließlich 13. August können sich Interessierte für das kostenlose Angebot immer donnerstags in der Zeit von 19 bis 20 Uhr auf der Wiese hinter der Villa Haar im Ilmpark einfinden. Durch die Stunden, bei der die Entspannungsübungen – wie in China täglich auf unzähligen Plätzen üblich – unter freiem Himmel gemeinsam ausgeführt werden, führen abwechselnd Ulrike Dehnert, Verena Hahn und Christiane Peyer. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.