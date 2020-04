Spurensicherung an einem anderen Zigarettenautomaten in Erfurt-Hochheim.

Quadfahrer wollten Automat in Hochdorf stehlen

Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Hochdorf versucht, einen Zigarettenautomaten zu stehlen. Gegen 2 Uhr versuchten sie mit einer Flex, den Automaten von seiner Halterung abzutrennen und ihn anschließend abzutransportieren. Das Vorhaben schlug fehl. Die Täter flüchteten ohne Beute auf einem dunklen Quad mit großen Anhänger in Richtung Krakendorf.

Trotz sofortigen Einsatzes mehrerer Funkstreifenwagen sowie eines Hubschraubers konnten die Täter unerkannt entkommen. Gegen die Unbekannten wurde Anzeige wegen versuchten Diebstahls in besonders schwerem Fall erstattet. Die Polizei hat um Hinweise zur Tat oder zu den Tätern gebeten. Sie werden telefonisch bei der Polizei-Inspektion Weimar unter 03643 8820 entgegengenommen.