Quarantäne für weitere Rückkehrer nach Weimar und ins Weimarer Land

Weimar. Werte der Sieben-Tage-Inzidenz in der Region sind rückläufig.

Weitere 25 Reiserückkehrer aus der Region mussten in Quarantäne. Betroffen sind jetzt 45 (+13) Menschen im Weimarer Land und 58 (+12) in Weimar. Die Gesundheitsämter mussten am Donnerstag indes keine neuen Corona-Fälle registrieren. Bekannt sind aktuell zwei Infizierte in Bad Berka sowie fünf in Weimar.

Die Werte der Sieben-Tage-Inzidenz gingen nach Berechnungen des RKI vom Mittwoch zurück: In Weimar auf 3,07 (Vortrag 4,6) und im Weimarer Land auf 1,2 (Vortrag 2,4).