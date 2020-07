In Weimar gab es seit Ausbruch der Pandemie 86 per Test bestätigte Corona-Fälle (Symbolbild).

Quarantäne in Weimar ausgeweitet – Tests der Kinder von vierköpfiger Familie ausgewertet

Angesichts der am Freitag per Test bestätigten fünf neuen Corona-Fälle in Weimar stieg die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne begeben mussten, am Samstag noch einmal um 44 auf jetzt auf aktuell 169. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Es seien bisher 60 Kontaktpersonen der Infizierten ermittelt worden. Das teilte die Stadtverwaltung am frühen Abend mit. Bis dahin hatte sie zu den insgesamt 178 am Donnerstag angeordneten Tests 101 Ergebnisse erhalten, darunter die der fünf neu Erkrankten. Aktuell würden noch 77 Tests ausstehen, die in den kommenden Tagen vorgenommen werden sollen, so die Auskunft der Stadt. Negativ getestet worden seien die Kinder der vierköpfigen Familie, die Kontakt zu einem erkrankten Besucher aus Nordrhein-Westfalen gehabt hatte.

Corona-Verdacht in Weimar bestätigt: Eltern der vierköpfigen Familie positiv getestet

In Weimar gab es seit Ausbruch der Pandemie 86 per Test bestätigte Corona-Fälle, aktuell sind es 16. Von 70 Infizierten ist bekannt, dass sie genesen sind. Insgesamt konnten bisher 1801 Menschen in Weimar die Quarantäne beenden.