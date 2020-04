#quarantheater, um weiter im Gespräch zu bleiben

Sophie Huber ist neue Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im Jungen Theater Stellwerk Weimar, aber durch die Corona-Krise öffentlich noch kaum in Aktion getreten. Hinter den Kulissen aber ist sie sehr aktiv und setzt mit Theaterpädagogin Sophie Weigelt eine online-Kreativ-Initiative in Gang, um das Junge Theater bei jungen Leuten präsent zu halten. Denn die Schließung der Theater stelle auch das Junge Theater vor neue Herausforderungen. „Wir wollen uns als Junges Theater vor allem social media zunutze machen und eine Plattform schaffen, auf welcher wir weiter Theater machen können“, unterstreicht Sophie Huber und verweist auf die Aktion #quarantheater, die über Facebook und Instagram zu verfolgen sei. „Jeden Tag gibt es eine Aufgabe, die durch ein Foto oder Video mit uns geteilt werden kann“, schildert sie. So habe jeder eine Anregung, weiter kreativ zu sein: „Zusammen lässt sich die Zeit zu Hause auch leichter ertragen“. Sophie Huber (24) absolviert an der Hochschule für Musik Franz Liszt ein Studium im Fach Musikwissenschaft und Kulturmanagement. Damit begründet sie auch ihr besonderes Interesse an der Stelle in der Öffentlichkeitsarbeit im Jungen Theater Stellwerk Weimar. Was ihr dabei besonders gefalle, sei die Arbeit mit und für junge Leute. Auch wenn es jetzt erst einmal nur online-Initiativen sind.