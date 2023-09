Quellbrunn-Klinik als Thema im Bad Berkaer Stadtrat

Bad Berka. Der Bürgermeister will zur Unterbringung von geflüchteten Ukrainern in Bad Berka am Montagabend Fakten liefern und Fragen beantworten.

Die Unterbringung von 40 Geflüchteten aus der Ukraine im Gebäude der ehemaligen Quellbrunn-Klinik wird zum Thema im Bad Berkaer Stadtrat: Bürgermeister Michael Jahn (CDU) bittet alle Interessierten, sich zur Sitzung am Montag, 11. September, ab 19 Uhr im Zeughaus-Saal einzufinden. Er werde zu Beginn über die Sachlage informieren und direkt im Anschluss in der Bürgerfragestunde alle noch offenen Fragen beantworten. „Es geht darum, darzustellen, was tatsächlich passieren wird und manche Gerüchte, die im Umlauf sind, richtigzustellen“, so Jahn. Mehrere Anwohner haben Sicherheits-Bedenken.

Der MDR hatte am Freitag zuerst darüber berichtet, dass der Kreis Weimarer Land beim neuen Eigentümer des von der Median-Gruppe verkauften Gebäudes zehn Wohnungen gemietet habe und herrichte, um ab Anfang Oktober 40 direkt aus der Ukraine anreisende Kriegsflüchtlinge hier unterzubringen, begrenzt auf maximal zwei Jahre. Jahn unterstrich, dass das Quellbrunn-Gebäude „definitiv keine Erstaufnahme-Einrichtung wird“ – das Landesverwaltungsamt habe schriftlich bestätigt, dass die Immobilie dafür nicht geeignet sei.