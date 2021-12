„Quintextra“ spielt im Bienenmuseum

Weimar. Kammermusikalisch will das Bläserensemble „Quintextra“ neue Wege beschreiten.

Das im Mai 2020 gegründete Weimarer Bläserensemble „Quintextra“ gibt am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr ein Konzert im Saal des Bienenmuseums in Oberweimar. Kurz nach den drei Debüt-Konzerten in Weimar und Umland war das Quintett durch einen Fagottisten erweitert worden. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Köszeghy (Uraufführung), Giordano Bruno do Nascimento, Peter Helmut Lang und Acacio Piedade.