Weimar. Polizisten wollten einen Radfahrer in Weimar kontrollieren, weil dieser während der Fahrt telefonierte. Der Mann rastete aus, musste am Arm und letztendlich sogar fixiert werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer schlägt bei Kontrolle um sich und muss fixiert werden

Ein Radfahrer hatte während seiner Fahrt nahe des Sophienstiftsplatzes in Weimar sein Handy am Ohr, woraufhin ihn Polizisten kontrollieren wollten. Der Mann zeigte sich jedoch sofort unkooperativ, gab auch seinen Namen nicht an. Die Beamten hielten ihn am Arm fest. Daraufhin schlug er um sich und musste sogar mit einer Stahlhandfessel fixiert und beruhigt werden.

Sein Verhalten wurde angezeigt.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: