Radfahrer schlägt und bedroht Männer und eine Frau - Frau mit Kind wirft Stein auf Tür - Orientierungslos in fremdem Garten eingeschlafen

Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Radfahrer schlägt und bedroht zwei Männer und eine Frau

Zu dritt kamen Bekannte Sonntagnachmittag in einem Garten in Schöndorf zusammen. Aus einem bisher nicht geklärten Grund wurden die zwei Männer (35, 42) und eine Frau (35) von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer beleidigt und bedroht. Als ihn der Gartenbesitzer bat, solche Äußerungen zu unterlassen, stieg der 43-jährige Mann von seinem Fahrrad ab, kam auf den Mann zu und schlug ihn ins Gesicht.

Im Anschluss fuhr der Täter nach Hause, wo er auch von Polizisten angetroffen wurde. Die Hintergründe für die Taten liegen bislang im Dunkeln. Der Schläger äußerte sich nicht zu seiner Tatmotivation.

Mehrere Notrufe am Sonntagabend

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Polizei Weimar am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr: Eine augenscheinlich betrunkener Mann lief zwischen Gelmeroda und Legefeld auf der Straße. Zum Glück konnten die Beamten den Mann aufgreifen bevor Schlimmeres passierte. Der 51-Jährige war tatsächlich so stark alkoholisiert, dass er den Fußweg immer wieder verließ. So wurde er kurzer Hand von den Polizisten nach Hause nach Legefeld begleitet.

Ausgesperrter Eigentümer zerschlägt Scheibe

Weil er eine Scheibe zu Bruch gehen hörte und möglicherweise Einbrecher in der Nachbarschaft wähnte, verständigte in der Nacht zu Montag ein Mann aus Buchfahrt die Polizei. Die konnte recht zügig Entwarnung geben. Es wurde zwar die Scheibe zu einem Wohnhaus zerschlagen. Dies war aber der Bewohner selbst. Seine Frau und er (67, 69) hatten sich ausgesperrt und sahen um die Uhrzeit keine andere Möglichkeit, in ihr Haus zu gelangen. Tatsächliche Einbrecher hätten es aber bei den aufmerksamen Nachbarn auch schwer, schlussfolgert daher die Polizei.

Frau mit Kind wirft Stein auf Tür

Am Sonntag gegen 12 Uhr kam es in Apolda, in der Moskauer Straße, zu einer Sachbeschädigung. Zeugen hatten beobachtet, wie eine Frau mit Kind einen Stein in Richtung der Scheibe der Hauseingangstür warf und anschließend davon rannte. Es gibt einen ersten Tatverdacht. Der Schaden beträgt ca. 100 Euro.

Orientierungslos in fremdem Garten eingeschlafen

Am Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr meldete sich ein aufmerksamer Nachbar aus Sulzbach, Moorentaler Straße, bei der Polizei in Apolda und teilte mit, dass im Garten nebenan ein Mann umherläuft, die dort augenscheinlich nicht hingehört.

Polizeibeamte konnten schließlich vor Ort einen 20-jährigen Mann feststellen, der angab, auf der Terrasse seinen Rausch ausgeschlafen zu haben und beim Verlassen des Grundstücks gegen eine Tonne getreten zu sein, die dadurch beschädigt wurde. Er war in der Nacht aufgrund seines Rauschzustandes orientierungslos und hatte sich ohne weiter darüber nachzudenken am Tatort niedergelegt.

Ein Atemalkoholtest erbrachte noch immer einen Wert von 1,99 Promille, so dass seine Angaben der Polizei durchaus glaubhaft erscheinen. Der Täter, der nunmehr mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch zu rechnen hat, gab an, sich mit dem Eigentümer in Verbindung setzen zu wollen und den Schaden selbstverständlich zu begleichen.

