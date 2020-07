Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Radfahrer und Fußgänger verletzt - Immer wieder Geld aus Pflegeeinrichtung gestohlen

Zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger kam es am Montag kurz vor 12 Uhr auf dem Weimarer Goetheplatz. Der 44-jährige Radfahrer fuhr in Richtung der Karl-Liebknecht-Straße, als er plötzlich vor ihm zum Stehen gekommenen Autos ausweichen musste. Hierzu nutzte er eine der Bushaltestellen. Für ihn unerwartet kam zwischen den Pkw ein Fußgänger über die Fahrbahn, welchen er erfasste. Möglicherweise war der 76-Jährige auch der Grund für das Stocken des Verkehrs. Durch die Kollision wurden beide leicht verletzt. Zum konkreten Unfallhergang werden nunmehr Zeugen gesucht.

Mehrere Einbrüche

Ebenfalls Zeugen werden zu mehreren Einbruchsdiebstählen von der Polizei gesucht: In der Nacht von Sonntag zu Montag brachen Unbekannte in ein Hotel in Gelmeroda ein. Sowohl die Hauseingangstür als auch die Tür zu dem Büro hinter der Rezeption wurden gewaltsam geöffnet. Aus dem Büro wurde eine Geldbörse mit einem geringen dreistelligen Betrag entwendet. Im Gegenzug verursachten die Täter Schäden in Höhe von über 1.000 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es derzeit nicht.

Über einen längeren Zeitraum hinweg verschaffte sich ein Täter immer wieder Zutritt zu den Büros einer Pflegeeinrichtung in Nohra. Aus diesen Büros entwendete er sukzessive Bargeld. Mittlerweile beläuft sich der Betrag auf über 1.000 Euro. Über das vergangene Wochenende hinweg verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zur Baustelle am Jakobsplan. In der Folge entwendeten der oder die Täter Werkzeuge und Baugegenstände im Wert von ca. 450 Euro.

Gartendiebe

Diebe mit Absichten anderer Art waren in Bad Berka nahe des Freibades unterwegs. Aus einem Garten stahlen Unbekannte während des Wochenendes drei Gartenstühle und einen großen Metalltopf. Diesen hätten die eigentlichen Besitzer auch fast zurückbekommen. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte ein Nachbar ausfindig gemacht werden, der in seinem Gewächshaus eben diesen Metalltopf gefunden hat. Da er ihn aber nicht zuordnen konnte, stellte er ihn neben die Straße vor dem Garten, wo offensichtlich ein Spaziergänger Gefallen an dem Stück fand und diesen mitnahm. Die Polizei Bad Berka ist nun auf der Suche nach dem „Finder“ und Zeugen, die Hinweise zu den Stuhldieben machen können.

Teures Mountainbike gestohlen

Aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Weimarer Karl-Haußknechtstraße entwendeten ein oder mehrere unbekannte Diebe das Mountainbike eines 57-Jährigen. Noch ist unklar wie der oder die Täter Zugang zum Keller erlangten. Vom Rad im Wert von 4.500 Euro durchtrennten die Täter ein Schloss, um dieses mitzunehmen.

Dessen nicht genug, stahlen sie aus einem Nachbarkeller noch Werkzeug im Wert von 120 Euro. Auf ein weißes Mountainbike im Wert von 500 Euro hatte es am Montag ein Dieb auf dem Goetheplatz abgesehen. Während die 35-jährige Besitzerin arbeitete, wurde das angeschlossene Rad mit Ausnahme des Vorderrades, an welchem sich das Schloss befand, geklaut.