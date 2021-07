Radfahrer verletzt - Anhänger löst sich und rollt in Lkw-Anhänger - Mit Kranausleger Mast umgefahren

Die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Mit Auto kollidiert und verletzt

Am Donnerstagmorgen kollidierte ein Radfahrer mit einem entgegenkommenden Auto. Die bisherige Unfallrekonstruktion lässt laut Polizei darauf schließen dass der Radler vom Burgplatz aus nach links in Richtung Grünen Markt abbiegen wollte. Dabei unterschätzte der 54-Jährige aber offensichtlich die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden Opels.

Einen Zusammenstoß konnten beide nicht mehr verhindern. Der Weimarer musste aufgrund der durch den folgenden Sturz erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus. An seinem Fahrrad sowie an dem Opel einer 27-jährigen Frau entstand Sachschaden.

Mit Kranausleger Mast umgefahren und vergeblich geleugnet

Gegen 12.30 Uhr teilte ein Anrufer am Donnerstag der Polizei mit, dass in Apolda, in der Herressener Straße, ein Lichtmast quer über dem Fußweg liegt, der offenbar umgefahren wurde. Die Polizei fand heraus, dass der Anrufer am selben Tag eine größere Lieferung bekommen hatte und nun vermutet, dass der Kranausleger des Lieferfahrzeuges nicht richtig eingefahren wurde und daher der Mast beim Rangieren beschädigt wurde - zumal sich eine offensichtliche Anstoßstelle in 3 Metern Höhe befindet. Ferner wurde eine Fahne beschädigt.

13.45 Uhr meldete sich der Zeuge erneut und gab an, dass der vermeintliche Verursacher nunmehr wieder vor Ort sei. Wieder wurde ein Streifenwagen entsandt und der 65-jährige Fahrer befragt. Er leugnete zunächst die Tat, die Spuren am Kranarm sagten jedoch etwas anderes. Zudem meldete sich nun eine Zeugin, die den Unfallhergang von ihrem Fenster aus beobachtet hatte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.300 Euro. Eine Anzeige wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde aufgenommen.

Senioren will Telefonbetrüger überführen

In Oberroßla, in der Thomas-Müntzer-Straße, rief am 15. Juli ein Mann "weinend" eine 67-jährige Dame an und gab sich als deren Sohn aus. Er habe angeblich eine Frau tot gefahren und müsse nun 35.141 Euro Kaution zahlen. Die Frau "spielte" zunächst mit und schlug ein Treffen in Erfurt vor, was der Anrufer jedoch vehement verneinte. Offenbar bemerkte er im weiteren Gespräch, dass er keinen Erfolg haben würde und legte schließlich auf. Die Frau zeigte dies an.

Die Polizei warnt nochmals eindringlich, sich auf derartige Anrufe und damit verbundene Geldforderungen einzulassen: Immer wieder kommt es zu solchen Versuchen, wo ein vermeintlich in Notlage geratener Anrufer unter Anführung einer Legende dringend um viel Geld bittet und sich dabei als Enkel, oder wie hier als Sohn, ausgibt. Potenzielle Opfer sind in der Regel ältere Menschen, die möglicherweise in den Augen der Täter als leichtgläubiger gelten.

Anhänger löst sich in Bad Sulza und rollt in Lkw-Anhänger

Ein 39jähriger Pkw-Fahrer mit Anhänger musste am 15. Juli gegen 9 Uhr in Bad Sulza, Naumburger Straße, um ein Fahrzeug herumfahren, welches auf seiner Fahrspur parkte. Beim Wiedereinscheren geriet sein Anhänger auf den Bordstein, kippte und löste sich daraufhin von der Anhängerkupplung. Dies bemerkte der Fahrer zunächst nicht.

Im Anschluss geriet der Hänger auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lkw. Der Fahrer des Lkw rief die Polizei und wollte zunächst eine Unfallflucht anzeigen. Jedoch kam der Verursacher wenig später, nachdem er den Verlust bemerkt hatte, zur Unfallstelle zurück und stellte sich. Der Schaden beträgt ca. 350 Euro.

