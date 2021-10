Radfahrerin bei Unfall in Weimar schwer verletzt

Weimar. In Weimar wurde eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt.

Bei einem Unfall in Weimar wurde am Montagabend eine Radfahrerin schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe ein Autofahrer die 35-Jährige in der Hunboldtstraße übersehen und habe ihr E-Bike touchiert. Durch die Kollision stürzte die 35-jährige Radfahrerin erst auf die Motorhaube des Wagens und schließlich in den Straßengraben.

Die Frau musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Gegen den 58-jährigen Autofahrer wurde ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.