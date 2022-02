Radfahrerin bleibt in Weimar an Lkw-Anhänger hängen und stürzt

Weimar. Eine Radfahrerin ist bei einem Unfall in Weimar verletzt worden. Doch es hätte noch viel schlimmer kommen können.

Großes Glück hatte am Dienstagmorgen eine 57-jährige Frau in Weimar. Auf ihrem Rad fuhr sie nach Angaben der Polizei auf der Nordstraße. An der Kreuzung zur Buttelstedter Straße wechselte sie auf den Gehweg, um diesen nach Umfahren der Ampelkreuzung in der Buttelstedter Straße wieder zu verlassen.

Just in diesem Moment befand sich auf ihrer Höhe allerdings ein Lkw. Die Radlerin blieb am Anhänger des Lkw hängen und stürzte. Glücklicherweise geriet die Frau dabei nicht unter die Räder des Lasters. Dennoch wurde sie zur Behandlung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Lkw bekam von dem Unfall nach ersten Erkenntnissen gar nichts mit und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Er konnte jedoch nach Zeugenhinweisen ausfindig gemacht werden.