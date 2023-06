Radig singt am Sonntagmittag in Kromsdorf

Die Brauereigenossenschaft Kromsdorf setzt ihre Kulturreihe fort: Am Sonntag, 11. Juni, steht ab 11 Uhr der Sänger und Gitarrist Norbert Radig auf der kleinen Bühne am Biergarten vor der Schlossgaststätte. Diese hat dafür erstmals seit längerer Zeit wieder geöffnet, auch die Vinothek in der Remise wird ab 11 Uhr besetzt sein. Bei schlechtem Wetter steht wie gewohnt die Festebene im Schloss für das Konzert als Ausweichort zur Verfügung.