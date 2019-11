Eine Abend mit Kurzfilmen gehört am Donnerstag, dem 21. November, zum Veranstaltungsangebot der Reihe „Radikaler Regenbogen“ in Weimar.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Radikaler Regenbogen“: Filme, Geschichten und Lesung

Seit Anfang Oktober bringt die Veranstaltungsreihe „Radikaler Regenbogen“ ein queer-feministisches Programm nach Weimar. Bis 20. Dezember geht es bunt weiter, so die Veranstalterinnen: Am 21. November heißt es 19 Uhr „Film ab!“ beim queeren Kurzfilmabend im Lichthaus-Kino. Zurück in die Jugend reisen die Teilnehmer am 22. November ab 18.30 im Jugendclub Vortrefflich beim „Diary Slam“, wo Menschen aus ihren Tagebüchern und Poesiealben lesen. Literarisch wird es auch bei der queer-feministischen Kinderbuchlesung am 28. November von 15 bis 17 Uhr im SOS-Familienzentrum in der Lincolnstraße.

Näheres: www.radikaler-regenbogen.de