Radler kollidiert trotz Vollbremsung mit 87-Jähriger - Autofahrer beleidigt und schlägt Fußgänger

Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Weimar.

Radler kollidiert mit Fußgängerin

Ein 23-jähriger Weimarer fuhr laut Polizei Donnerstagmittag mit seinem Fahrrad auf der Wielandstraße als eine 87-jährige Frau diese querte. Um einen Zusammenstoß mit der Frau zu verhindern leitete der junge Mann eine Gefahrenbremsung ein und sprang sogar vom Rad ab. Hierbei touchiert er die Frau, welche daraufhin stürzte. Sie zog sich Verletzungen zu, welche im Klinikum behandelt werden mussten.

Renitende Ladendiebe

In einem Verbrauchermarkt des Weimarer Atriums konnten am Donnerstagabend zwei Ladendiebe gestellt werden, als diese versuchten mit alkoholischen Getränken im Rucksack ohne zu zahlen den Markt zu verlassen. Da sie sich nicht ausweisen konnten, wurde die Polizei hinzugezogen. Es stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden (19) bereits ein Hausverbot bestand, so die Polizei. Der jüngere der beiden (16) sollte seinen Eltern übergeben werden. Damit war dieser nicht einverstanden. Er schlug gegen einen der Beamten und versuchte sich so der Maßnahme zu entziehen. Möglicherweise dem Grad seiner Alkoholisierung geschuldet, misslang dies aber. Gegen beide wurden Anzeigen erstattet.

TLZ-Newsletter für Weimar Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schläge auf Straße

Verletzungen im Gesicht und an der Schulter trug ein 38-jähriger Mann am Donnerstagabend davon. Er gab an, dass er gegen 21:30 Uhr den Stadtring überquerte - wahrscheinlich nicht ganz regelkonform, schreibt die Polizei. Dies soll der Fahrer eines VW zum Anlass genommen haben, den Mann erst verbal auf sein Fehlverhalten hinzuweisen und dem Ganzen mit Fäusten Nachdruck zu verleihen. Das Opfer musste ins Klinikum gebracht werden. Bisher konnte der Täter nicht ausfindig gemacht werden. Hinweise zum Vorfall nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

Lesen Sie auch:

Frontalcrash am Ortsausgang Weimar: Fünf zum Teil lebensbedrohlich Verletzte

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen