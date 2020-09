Das Mon Ami am Goetheplatz ist am 12. September Treffpunkt zur diesjährigen Radtour „Wider das Vergessen“. Sie führt nach Bad Sulza und Apolda.

Weimar. Die Fahrt mit dem Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar führt am 12. September zum einstigen KZ in Bad Sulza und ins Pragerhaus Apolda

Mit der Radtour „Wider das Vergessen“ erinnert das Bürgerbündnis gegen Rechtsextremismus Weimar (BgR) zum Weltfriedenstag mit Kooperationspartnern an den Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem Überfall auf Polen am 1. September 1939. Die Tour führt nach Bad Sulza, wo sich bis zur Verlegung nach Weimar ein KZ befand. Die Gruppe wird unter fachkundiger Begleitung die noch sichtbaren Überreste und die informativen Gedenkstelen anschauen und die Kriegsgefangenengräber auf dem Friedhof besuchen. Beim Zwischenhalt im Pragerhaus in Apolda stellt der Förderverein das Haus, dessen Sanierung und seine Veranstaltungen zum Themenjahr „900 Jahre jüdisches Leben in Thüringen“ vor. Die Rückkehr erfolgt etwa 16 Uhr per Bahn.