Radwandertag mit Ziel Buttelstedt

Buttelstedt. Der Radwandertag der Bürgerinitiative „Alltagsradwege für unsere Region“ im Nördlichen Weimarer Land führt diesmal nach Buttelstedt.

Schon jetzt sollten sich passionierte Radlerinnen und Radler den Tag im Kalender vormerken: Am Sonntag, 29. August, organisiert die Bürgerinitiative „Alltagsradwege für unsere Region“ den Radwandertag im nördlichen Weimarer Land. Der Zieleinlauf ist von 11 bis 13 Uhr im Gutspark Buttelstedt geplant. Die Sternfahrt soll an verschiedenen Startpunkten in den umliegenden Gemeinden unter Beachtung der Entfernung und der Fahrzeit beginnen, so dass das Ziel im angegebenen Zeitraum erreicht wird. Am Zielort empfängt die Radler und Radlerinnen ein buntes Rahmenprogramm mit Unterhaltung, Musik, Fahrradcodierung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die ersten drei Gemeinden werden wieder prämiert.