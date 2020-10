In Ramsla war am Sonntag die Hauptleitung unterbrochen.

Ramsla. Längsriss in Hauptleitung erforderte am Sonntagnachmittag Unterbrechung der Wasserversorgung

Ein Rohrbruch in der Ortseinspeisung aus Richtung Ottmannshausen legte am Sonntagnachmittag die Trinkwasserversorgung von Ramsla lahm. Offenbar ohne Fremdeinwirkung hatte sich in der Hauptleitung unter Tage ein Längsriss gebildet, der den Austausch eines Rohrstückes erforderte.