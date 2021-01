Randale auf öffentlicher Toilette in Weimar

Weimar. Im Verlauf des Samstages haben Unbekannte in den öffentlichen Toilettenanlagen am Graben randaliert. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter auf der Damentoilette Scheiben, Toilettenbecken und Seifenspendern demoliert. Der Schaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zur Aufklärung sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu Tat oder Tätern machen können. Hinweise an die Polizei unter Telefon 03643/8820 oder per Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de . red