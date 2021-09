Randalierer auf Sportplatz - Rüttelplatten für 16.000 Euro gestohlen - Radfahrer verletzt

Weimar. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Randalierer auf dem Bad Sulzaer Sportplatz

In der Nacht zu Sonntag überstiegen drangen Unbekannte auf den Sportplatz in Bad Sulza nahe der dortigen Regelschule ein. Zwischen Sonntag gegen 16 Uhr und Dienstag, 7.45 Uhr, überstiegen laut Polizei unbekannte Täter die Umzäunung des Sportplatzes in Bad Sulza nahe der dortigen Regelschule. Hier verschoben sie einige stehende Gegenstände, die teils zerstört wurden. Der Schaden wird mit etwa 1000 Euro angegeben. Die Polizeiinspektion Jena bittet um Hinweise.

Radfahrer in Apolda verletzt

In Apolda, an der Kreuzung Zeppelinstraße/Schieringstraße kam es am Dienstag gegen 14.15 Uhr zu einem Unfall mit einem Verletzten. Eine 68-jährige Toyota-Fahrerin fuhr auf der Zeppelinstraße in Richtung Erfurter Straße und wollte in die Schieringstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Dieser stürzte und zog sich leichte Prellungen und Schürfwunden zu. Zur Untersuchung wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Rüttelplatten in Mellingen für 16.000 Euro gestohlen

In der Zeit vom Montag, 19.20 Uhr, bis Dienstag, 6.20 Uhr, entwendeten von einer Baustelle in Mellingen, Hirtentorstraße, Unbekannte zwei mit Eisenketten gesicherte Rüttelplatten. Die Kette wurde durchtrennt und die Geräte aufgrund des Gewichtes vermutlich mit einem Transporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger abtransportiert. Der Firma entstand ein Schaden in Höhe von 16.000 Euro.

15 Temposünder in Schwabsdorf

Am Dienstag in der Zeit von 7 Uhr bis 13.30 Uhr gab es eine Geschwindigkeitskontrolle in Schwabsdorf. Bei gemessenen 1227 Fahrzeugen kam es zu 15 Verwarnungen. Höchste gemessene Geschwindigkeit waren 70 km/h bei erlaubten 50 km/h.

