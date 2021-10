Randalierer in Damentoiletten - Steine auf Frontscheibe geworfen - 150 Packungen Toilettenpapier gestohlen

Weimar / Apolda. Das sind die Meldungen der Polizei für Weimar, Apolda und das Weimarer Land.

Holzdiebe in Baustoffmarkt wegen Lieferengpass?

Unbekannte verschafften sich im Verlauf des vergangenen Wochenendes Zutritt zum Gelände eines Baustoffmarktes im Westen von Weimar. So wurde durch den oder die Täter der Maschendrahtzaun durchtrennt, um auf des Gelände zu gelangen. Objekt der Begierde schien Bauholz zu sein. Derzeit wird der Wert des entwendeten Holzes auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Um das Beutegut abzutransportieren, geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug vor Ort waren. Die Polizei sucht Zeugen unter 03643/882-0 oder via pi.weimar@polizei.thueringen.de.

150 Packungen Toilettenpapier gestohlen

Hinweise zu einem ungewöhnlichen Diebstahl sucht die Polizei Weimar nach dem Wochenende in Kranichfeld. Am Freitag stellte der Kraftfahrer eines Lkw seinen Auflieger am Sportplatz über das Wochenende ab. Vor der Weiterfahrt am Montag wurde die Ladung überprüft. Dabei stellte der Fahrer fest, dass aus dem Anhänger eine Palette mit 150 Packungen Toilettenpapier entwendet wurden. Der Wert dessen beläuft sich auf 450 Euro.

Steine auf Frontscheibe geworfen

Unbekannte warfen oder schlugen mehrere Steine auf einen in Weimar West parkenden Pkw. Dadurch wurde sowohl die Motorhaube als auch die Windschutzscheibe des Peugeot massiv beschädigt. Der 61-jährige Fahrzeughalter stellte die Beschädigungen an seinem Wagen am Montagnachmittag fest und informierte die Polizei. Es gibt bisher keine Hinweise auf die Täter.

Radfahrer übersehen

Als der 77-jährige Fahrer eines Skoda am Montagnachmittag in der Erfurter Straße in Weimar ein Grundstück abbiegen wollte, übersah er einen Radfahrer. Der 67-Jährige kam ihm auf dem Radweg entgegen. Beide konnten eine Kollision nicht mehr vermeiden. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung im Rahmen der Unfallaufnahme war nicht nötig. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

10.000 Euro Schaden bei Unfall in Oberroßla

Am Montag gegen 6.50 Uhr wollte ein 49-jähriger Fahrer eines Ford-Transporters rückwärts vom Firmengelände in Oberroßla, Beim Weidige, fahren. Vor der Einfahrt war ein Fahrzeug geparkt, wodurch die Sicht beeinträchtigt war. Ein 54-Jähriger fuhr auf der Zufahrtsstraße in Richtung Beim Weidige. Beim weiteren Zurücksetzen kollidierten die Fahrzeuge. Es wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Mehrere Damentoiletten von Apoldaer Schule beschädigt

In der Zeit vom 15. Oktober, 18 Uhr, bis 18. Oktober, 6.30 Uhr, betraten unbekannte Täter das Gelände der Werner-Seelenbinder-Schule in Apolda. Sie beschädigten mehrere Damentoiletten im dort stehenden Container, welcher unverschlossen war. Der Schaden beträgt ca. 1.000 Euro.

