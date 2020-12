Rang sieben für Bad Berka im Ranking der Schlaflabore

Rang 7 unter 108 teilnehmenden Schlaflaboren geht nach Bad Berka: Das Schlafmedizinische Zentrum der Klinik für Pneumologie an der Zentralklinik wurde erneut von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin ausgezeichnet. Das Zentrum erhält seit 1996 das Zertifikat für die Qualitätssicherung und Prozessqualität.

Die Gutachter bewerteten die Qualität der Prozesse und Strukturen der Therapie von Patienten mit Schlafstörungen. Im interdisziplinären Schlaflabor der Zentralklinik werden jährlich über 2000 Patienten behandelt. In zertifizierten Schlaflaboren gibt es spezielle Qualitätskriterien, die die schlafmedizinische Versorgung verbessern sollen. „Dass wir im deutschlandweiten Ranking qualitativ so gut abgeschnitten haben, erfüllt uns mit Stolz“, erklärt Dr. Michael Weber, Chefarzt der Klinik für Pneumologie.

In Deutschland leiden bis zu 40 Prozent der Menschen an Schlafstörungen. In der Zentralklinik stehen elf Betten für Polysomnographie (Untersuchung des Schlafes) zur Verfügung und weitere vier Betten für die Betreuung von Patienten mit nichtinvasiver Beatmung. Trotz der aktuellen Pandemie-Situation werden Patienten im Schlaflabor weiter behandelt.