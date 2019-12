Bares für Rares: Starenkästen und Kartoffeln, Backen oder ein Fotoshooting – all das bot die stimmungsvolle Weihnachtsauktion in Göttern.

Rares für den Gabentisch

Viele Wochen laufen die Vorbereitungen. Am Vorabend des dritten Advent ist es so weit. Göttern feiert seine Dorfweihnacht. Ein Fest, wie es weit und breit seinesgleichen sucht. Die Vorfreude zeigte sich diesmal schon am Freitagabend bei der bestens besuchten Generalprobe des neuen Puppenspiels, auch wenn der „Spuk im Märchenwald“ am Sonnabend noch zwei Mal auf den Spielplan gesetzt hatte.

Auf den Sonnabend fiel allerdings ein Schatten: Die Paten-Kinder aus der Dackelburg, dem Kinderheim Buchfart, mussten diesmal leider absagen. So war es zwar nicht einsam, aber doch spürbar weniger lebendig bei Kaffee, Kuchen und Waffeln, bei weihnachtlichen Getränken und Geschenkewichteln oder auch bei der Fahrt mit der historischen Feuerwehr. Der vorweihnachtliche Nachmittag in der Dorfkirche mit Ehrenbürger Prof. Stelzner, Orgelspiel und dem ehemaligen Schulchor aus Magdala ließ dennoch Besinnlichkeit einziehen. Bei den Gästen des abendlichen Höhepunktes war die allerdings schnell verflogen. „Rares für Bares“ haben die Götterschen ihre Versteigerung gesponserter Weihnachtspräsente aus Bürokratiegründen im Vorjahr umgetauft. Spaß und Überraschung haben damit nicht abgenommen. Diesmal gesellte sich in letzter Minute noch ein Sack Kartoffeln hinzu – und fand seinen Abnehmer. Überhaupt war Bio Trumpf: vom Wildfleisch, aufgewachsen auf Götterschen Wiesen, bis zum Galloway-Rind oder zur glücklichen Pommernente vom Ufer der Magdel. Wirkliche Schnäppchen versprachen der kostenlose Erwerb eines Stapler-Führerscheins, eine Dachrinnen-Komplettreinigung oder das Einstellen und Warten von Fenstern in einem Einfamilienhaus. Aber auch das vorjährige Puppenspiel in DVD-Version oder der Katakombenbesuch im Jenaer Klinikum fanden ihre Liebhaber. Isabell Scheidt brachte jedes Präsent an Frau oder Mann, als wäre es ein kostenloser Ausflug ins Harrods. Und da Bürgermeister Den Vogel schossen erneut sehr persönliche Präsente ab: So entwickelten sich um das Backen mit Regina Scheidt in der Kulturscheune oder um die Weinverkostung bei Schuberts wieder wahre Bieterschlachten. Unterm Strich freute sich die Dorfgemeinschaft über einen wahrhaft fröhlichen Abend und über ein paar Euro für das große Gemeinschaftsprojekt Stachhaus.