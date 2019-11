Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rastplätze am Drei-Türme-Weg

Der Thüringer Drei-Türme-Weg, der den Hainturm bei Belvedere, den Paulinenturm auf Bad Berkas Adelsberg und den Carolinenturm auf dem Kötsch miteinander verbindet, wird um zwei Attraktionen reicher. Am heutigen Mittwoch werden am Wegesrand in den Forstrevieren Buchfart und Reisberg zwei Rastplätze ihrer Bestimmung übergeben, die der Possendorfer Architekt und Holzbaukünstler Michael Brehme gestaltet hat. In den Sitzgruppen aus Eichenholz stilisierte er die drei Turm-Silhouetten, die den Weg in Richtung des jeweiligen Turmes weisen. Das Geld, mit dem das Forstamt Bad Berka die Sitzgelegenheiten anfertigen lassen konnte, stammt aus dem Programm des Freistaates zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur.