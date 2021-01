Rathaus Bad Sulza: Mitarbeiter-Rückkehr nach Quarantäne

Im Rathaus in Bad Sulza wurden die Mitarbeiterinnen, die am engsten mit einer Corona-infizierten Mitarbeiterin zusammengearbeitet hatten, ebenfalls in Quarantäne geschickt.

Bad Sulza. Die fünf in Quarantäne geschickten Mitarbeiterinnen aus dem Rathaus in Bad Sulza könnten in den nächsten Tagen wieder zurückkehren und die Arbeit wieder aufnehmen. Wie Landgemeinde-Bürgermeister Dirk Schütze erklärt, würden aber noch aktuelle Testergebnisse abgewartet.

Hintergrund ist die Positiv-Testung einer weiteren Mitarbeiterin, die sich außerhalb des Rathauses offenbar mit dem Coronavirus angesteckt hatte. Im Rahmen der Nachverfolgung war sie als Kontaktperson ermittelt worden und vermutlich gerade noch rechtzeitig nach Hause geschickt worden. Dort zeigte sie dann erste Symptome, die im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stehen könnten.

Im Rathaus in Bad Sulza wurden die Mitarbeiterinnen, die am engsten mit der infizierten Mitarbeiterin zusammengearbeitet hatten, ebenfalls in Quarantäne geschickt. Die Arbeit der Verwaltung ist dadurch gegenwärtig eingeschränkt. An der digitalen Möglichkeit zum sicheren und datenschutzkonformen Arbeiten von zu Hause, werde noch gearbeitet, so Dirk Schütze.