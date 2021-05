Weimarer Land. Ein Raser ist dennoch erwischt worden.

Wegen Regens ist eine Verkehrskontrolle der Polizei abgebrochen worden, die am Dienstag um 10 Uhr auf der B 7 zwischen Hohlstedt und Frankendorf begonnen hatte. Gemessen wurde ein Auto mit 96 km/h bei erlaubten 60. Am selben Tag wurde in Hopfgarten wegen Anwohnerbeschwerden das Einfahrtsverbot in den Sankt-Vitus-Weg kontrolliert. Ergebnis: zwei Barverwarnungen sowie drei Ordnungswidrigkeitsanzeigen.