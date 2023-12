Reger Zulauf auf dem Resort-Gelände

Blankenhain Im Spa-Golf-Resort Weimarer Land in Blankenhain klang einer der kleinen, aber feinen Weihnachtsmärkte im Südkreis aus.

Auch im Spa-Golf-Resort auf Gut Krakau am nördlichen Stadtrand von Blankenhain ging die Weihnachtsmarkt-Saison erfolgreich zu Ende: Auf dem kleinen, aber mit viel Sorgfalt vorbereiteten Karree herrschte am dritten Adventswochenende reges Treiben. Die Wintersonne trug ihren Teil zur guten Stimmung bei. Die Kinder freuten sich über einen Besuch des Weihnachtsmannes, der Süßigkeiten verteilte. Aber auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten, etwa beim Biathlonschießen oder an der Eisstockbahn. Feuer-Tonnen strahlten eine Menge Wärme ab.