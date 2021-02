Region Weimar: Corona-Zahlen im Auf und Ab

Mit 17 neuen Infektionen in Weimar und 19 im Weimarer Land meldeten am Donnerstag beide Gesundheitsämter der Region hohe Zuwächse binnen 24 Stunden. Für die Stadt Weimar ließ das die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner von 56,72 auf 78,19 steigen. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

Im Weimarer Land sank die Inzidenz dagegen, weil gleichzeitig 34 Personen als genesen eingestuft werden konnten. In Weimar waren es nur sieben. Damit gab es in der Stadt 95 aktive Fälle (+10), im Landkreis 204 (-15).

Donnerstagmittag galten Bewohner von 36 Orten des Weimarer Landes als infiziert. Die meisten Corona-Fälle gab es in Apolda (65), Bad Sulza (31), Ettersburg und Großheringen (je 12). Die Neuerkrankungen seien meist im privaten Bereich festgestellt worden. Konkreter wurde das Gesundheitsamt der Stadt: Die Ansteckungen seien in der Familie (9) und am Arbeitsplatz (2) erfolgt. In drei Fällen seien sie noch nicht ermittelt, in drei weiteren Fällen unbekannt.

So schnell wie die Infektionszahlen ändern sich auch die Klinik-Fälle. Am Donnerstag wurde nur noch ein Weimarer Corona-Patient stationär behandelt. Dagegen stieg die Zahl der Patienten aus dem Weimarer Land auf 19 (+9).