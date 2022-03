Region Weimar knapp unter Warnstufe Rot

Weimar. Wird die Inzidenz von 1500 überschritten, gibt es statt Lockerungen neue Corona-Beschränkungen.

Die Stadt Weimar und der Kreis Weimarer Land stehen weiterhin kurz vor der Corona-Warnstufe Rot. Laut RKI hatte Weimar am Dienstag eine 7-Tage-Inzidenz von 1425,54 und der Landkreis 1478,3. Beim Überschreiten von 1500 würden erneut neue Corona-Regeln in Kraft treten. Die Gesundheitsämter hatten Dienstag 261 neue Corona-Infektionen gemeldet: 143 in der Stadt und 118 im Kreis. Aktuell infiziert sind 1411 Personen in Weimar und 3335 im Kreis.