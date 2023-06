Reichlich Abwechslung am Wochenende im Weimarer Land

Von Kunstprojekt über Yoga-Fest und spanischen Klängen bis hin zu einer besonderen Namensverleihung wird einiges geboten.

Auftakt zur diesjährigen„Expedition Weiden“

Mit einer Vernissage startet am Sonntag, 18. Juni, das diesjährige Kunstprojekt „Expedition Weiden“ auf dem Kirchberg des Buttelstedter Ortsteils. Unter dem Titel „Fenster ins innere Licht“ sind hier Werke von Kunstschaffenden der Stiftung Finneck sowie des DRK zu sehen. 15 Uhr geht es los, im Rahmenprogramm gibt es Musik und Puppenspiel zu erleben. Die Hauptveranstaltung folgt am 1. Juli.

Offene Gärtenin Rottdorf

Zum achten Mal organisieren die „Rottdorfer Kirchenmäuse“ am Samstag, 17. Juni, den „Tag der offenen Höfe & Gärten“ im Blankenhainer Ortsteil. Von 13 bis 17 Uhr ist auch in Neudörnfeld ein „Außenposten“ zu besichtigen.

Zwei Tage Yoga-Festim Bad Berkaer Kurpark

Das Thüringer Yoga-Fest erlebt am Samstag und Sonntag, 17./18. Juni, im Bad Berkaer Kurpark seine siebente Auflage. Neben 35 Thüringer Yoga-Lehrenden sind auch zwei Gastdozenten aus Indien vor Ort. Tagestickets kosten 65 Euro, das komplette Wochenende ist für 110 Euro zu haben. Los geht es am Samstag 9.30 und am Sonntag 7.45 Uhr, für passende Verpflegung sorgen einheimische Anbieter.

Gleich zwei Festeam Wochenende in Kromsdorf

Die Erzeugergenossenschaft Kromsdorf feiert auf ihrem Gelände am Süßenborner Weg am Samstag, 17. Juni, ab 11 Uhr ihr großes Hoffest. Am Sonntag, 18. Juni, folgt am anderen Ende des Dorfes, nämlich rund um das Schloss, das große Kinderfest des Karnevalsvereins. Größte Attraktionen hier sind das Maibaumklettern sowie echte Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr.

Spanische Klängein Tiefengruben

„Viva Espana“ ist der Titel des zweiten Konzertes der diesjährigen Stadt- und Dorfkirchenmusiken im Weimarer Land. Schauplatz ist am Sonntag, 18. Juni, ab 17 Uhr die kleine Kirche St. Nikolaus im Rundplatzdorf Tiefengruben. Katrin und Reinhard Jungrichter spielen auf ihren Gitarren Werke von Fernando Sor, Enrique Granados, Luigi Boccherini und Georges Bizet. Attraktion ist zudem ein eigens kreiertes Ikebana-Gesteck von Ingrid Bauhaus. Eintritt: 7,50 Euro.

Berlstedter Sportplatzbekommt neuen Namen

Riesige posthume Ehre für den im September 2022 verstorbenen Oskar Leine: Vor dem Fußballspiel Berlstedt/Neumark gegen Großobringen wird der Berlstedter Sportplatz am Samstag, 17. Juni, um 14.45 Uhr offiziell auf den Namen des Vereins-Mitgründers, jahrzehntelangen Aktivpostens und Sportplatz-Miterbauers getauft.