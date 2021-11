Reifensatz und Geldbörse in Weimar gestohlen

Die Polizei in Weimar hatte es am Wochenende unter anderem mit zwei Diebstählen zu tun. (Symbolbild)

Weimar. Hier sind die Polizeimeldungen vom Wochenende aus der Stadt Weimar.

Fehler beim Ausparken

Am Samstag kam es in der Schubertstraße in Weimar zu einem Unfall, nach dem ein Autofahrer hier beim Ausparken einen vorbeifahrenden Pkw übersehen hatte. Bei der anschließenden Kollision wurde das Auto des Ausparkenden auf einen hier abgestellten Pkw geschoben. Personen wurden dabei nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 7500 Euro.

Reifensatz gestohlen

In der Zeit von Samstag (13 Uhr) auf Sonntag (11 Uhr) wurden von dem Gelände eines Autohauses in der Landhausallee von einem Neuwagen alle vier Räder entwendet. Der oder die Täter hoben das Fahrzeug vermutlich mithilfe eines Wagenhebers an. Der Wert des kompletten Radsatzes beläuft sich auf rund 1500 Euro. An der Karosserie des Neuwagens entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Unbekannter stiehlt Geldbörse aus Restaurant

Am späten Samstagabend wurde in einem Restaurant am Markt die Geldbörse einer Kellnerin von einem Unbekannten gestohlen. Laut Polizei betrat der Mann gegen 22.50 Uhr das Restaurant. Als eine Kellnerin einen Moment abgelenkt war, griff sich der Mann ihre Geldbörse und verschwand damit anschließend. Der Dieb erbeutete demnach die Tageseinnahmen sowie Wechselgeld in Höhe von rund 415 Euro. Der Mann wird wie folgt beschrieben: