Reise durch die Kranichfelder Musikgeschichte

Kranichfeld. Der 92-jährige Ehrenbürger Hansgeorg Mühe stellt am Samstag eine neue Publikation vor.

„Musik in Kranichfeld“ heißt eine Broschüre, die der bekannte Musiker und Musikwissenschaftler Hansgeorg Mühe (92) geschrieben hat und nun der Öffentlichkeit präsentiert. Der Professor und Ehrenbürger der Zweiburgenstadt beleuchtet darin sowohl die Vergangenheit als auch die Gegenwart des musikalischen Geschehens in seinem Heimatort. Am Samstag, 11. Dezember, stellt er das auf Glanzpapier gedruckte Heft ab 17 Uhr im Baumbachhaus vor und bietet es zum Kauf an. Es gilt die 2G-Regel.