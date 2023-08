Reittherapie der kleinen Anna aus Weimar soll verlängert werden

Weimar. Paten gesucht: Bereits 1500 Euro zur Unterstützung des 12-jährigen Mädchens aus Weimar zusammengekommen.

Dank der großen Hilfsbereitschaft unserer Leserinnen und Leser sind bei der Bürgerstiftung Weimar in kurzer Zeit knapp 1500 Euro zur Unterstützung der 12-jährigen Anna* zusammengekommen, die aufgrund des überraschenden Todes ihrer Mutter unter schweren emotionalen Problemen leidet und mittels therapeutischer Reitstunden derzeit wieder Vertrauen in sich selbst zurückgewinnt, aufgeschlossener und psychisch entspannter wird.

Die Bürgerstiftung Weimar hatte zu Monatsbeginn in dieser Zeitung einen Spendenaufruf gestartet, um die Reitstunden für weitere sechs Monate zu finanzieren. Damit die Therapie der 12-Jährigen aber dauerhaft einen Erfolg habe, sollten die Reitstunden auch über die sechs Monate hinaus fortgeführt werden. „Aus therapeutischer Sicht empfehle ich, ein volles Jahr wöchentliche Therapie anzustreben. Womöglich sogar mit noch einem Jahr im Anschluss“, sagt hierzu Tabea Merz. Die Reittherapeutin zeichnet verantwortlich für die Reittherapie von Anna. „Natürlich würde auch ein halbes Jahr schon einiges in Bewegung setzen“, versichert sie. „Eine längere Stabilisierung ist in ihrem Alter und mit ihrer Thematik jedoch wünschenswert.“

Daher ruft die Bürgerstiftung nun zur weiteren Unterstützung der kleinen Anna auf. „Es ist sinnvoll, mindesten ein Jahr zu therapieren und dann gegebenenfalls das Mädchen in einen geeigneten Reitverein als Mitglied zu vermitteln, wobei die Mitgliedschaft kostenfrei sein könnte“, so Anja Pfotenhauer-Wolleschensky von der Bürgerstiftung. Die Mitgliedschaft in einem Reitverein erachte auch die Therapeutin für sinnvoll.

Spendenkonto: Bürgerstiftung Weimar; Verweis: KinderJugendFonds, IBAN: DE63 8205 1000 0100 0060 00; * Name von der Redaktion geändert