Rendezvous mit Persönlichkeiten der Stadtgeschichte

Die Geschichte der Stadt Weimar ist nicht nur von dichterischem und intellektuellem Glanz geprägt, sie ist gleichsam voller Regierender, Rebellen und Menschen, die durch markante Wendepunkte in ihrem Leben von der einen in die andere „Rolle“ wechselten. 15 dieser Persönlichkeiten stellt das „Weimarer Rendezvous mit der Geschichte“ jetzt in einer Open-Air-Ausstellung an elf Orten der Weimarer Innenstadt vor. Wie die Kuratorinnen Franka Günther und Nora Hilgert bei ihren Recherchen herausfanden, ist allen diesen Menschen gemeinsam, dass sie starke Charaktere waren, die für ihre Ideale und Überzeugungen lebten, stritten und kämpften. Die einen subtil künstlerisch wie Gabriele Reuter, Hoffmann von Fallersleben oder Johannes Daniel Falk, die anderen durch zivilen Ungehorsam wie Pfarrer Alexander Wessel oder Kurt Nehrling.

Für die grafische Gestaltung der Stelen zeichnet Katrin Niemann von Wildwechsel Design verantwortlich, die Produktion übernahm die Firma pigmentpol Thüringen. Die Stelen erinnern ihre Biografien nicht nur in Text und Bild, über einen QR-Code sind zusätzliche Informationen abrufbar. So geben originale Tonaufnahmen und nachgesprochene Auszüge aus Briefen weitere Einblicke. Die Audio-Texte werden von Regine Heintze und Detlef Heintze gesprochen. Die Ausstellung ist zunächst bis zum 4. Dezember zu sehen. Doch auch nach Abbau der Stelen sind die Biografien, an deren Erarbeitung 26 Personen und Institutionen mitgewirkt haben, auf der Homepage des Geschichtsfestivals abrufbar.

Vier der insgesamt elf Stelen vereinen die Biografien von jeweils zwei Persönlichkeiten, die mit dem Standort verknüpft sind. So erinnert die Stele an der Leibnizallee 4 an den Dichter, Theologen und Philologen August Heinrich Hoffmann von Fallersleben und an die Schriftstellerin Gabriele Reuter, die dort einst zu Hause waren. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit kämpfte der spätere Verfasser des Deutschland-Liedes als politischer Dichter im Vormärz, der als Antwort auf den Wiener Kongress von 1815 verstanden wird. „Nicht betteln, nicht bitten! Nur mutig gestritten! Nie kämpft es sich schlecht für Freiheit und Recht“ heißt es in seinen „Unpolitischen Liedern “, die er in den revolutionären Unruhen von 1848/49 formulierte. Als „Dichterin der weiblichen Seele“ wurde dagegen Gabriele Reuter berühmt, die sich in Romanen, Novellen und Essays vor allem mit Geschlechter- und Generationskonflikten auseinandersetzte. Sigmund Freud attestierte ihrem Roman „Aus guter Familie“ die „besten Einsichten in das Wesen und die Entstehung von Neurosen“.

Die intensive Beschäftigung mit den einzelnen Persönlichkeiten fördert Bemerkenswertes zu Tage. So setzte sich Luitpold Steidle, Weimarer Oberbürgermeister von 1960 bis 1969, früh für internationale Veranstaltungen ein. Wie „seine“ Stele am Markt weiterhin verrät, bemühte er sich als Stadtoberhaupt, Weimar weltoffen ins europäische Blickfeld zu rücken und griff damit der Zukunft weit vor.