Renommierter Liszt-Experte spielt bei Thüringer Orgelsommer Konzert in Weimar

Weimar. Organist Zsolt Máté Mészáros gastiert am 13. Juli in der Herz-Jesu-Kirche.

Der Organist Zsolt Máté Mészáros aus Budapest gastiert im Rahmen des Thüringer Orgelsommers am Donnerstag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr in der Weimarer Herz-Jesu-Kirche. Der Musiker, der sein Studium 2018 mit höchster Auszeichnung an der Franz-Liszt-Musikakademie in Budapest abschloss, ist inzwischen einer der erfolgreichsten Organisten und Liszt-Musikforscher in Ungarn.

Auf dem Programm an der Franz-Liszt-Gedächtnisorgel stehen vor allem Werke von Franz Liszt sowie anderer ungarischer Komponisten wie Béla Bartók. Auch Musik von Max Reger wird erklingen. Die Orgelsommer-Konzertreihe ist diesem in Thüringen wirkenden Komponisten gewidmet, dessen 150. Geburtstag 2023 begangen wird.

Mészáros gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Konzerte in Budapest und anderen Großstädten sowie auf renommierten Orgelfestivals in vielen europäischen Ländern sowie in Israel, Palästina und in den USA. Dabei spielt er oft eigene Transkriptionen, die auch an diesem Abend in Weimar auf der 2011 eingeweihten Orgel mit ihren 46 klingenden Registern und dem außergewöhnlichen Fernwerk unter der Vierungskuppel der Kirche zu hören sein werden. Eintrittskarten zu 10 Euro sind ab 18.30 Uhr vor Ort erhältlich.