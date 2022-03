Renovierungslärm frustriert Nachbarn, Bauarbeiter genötigt und ohne Versicherung unterwegs

Zu mehreren Einsätzen musste die Polizei am Mittwoch in Weimar und Umgebung ausrücken (Symbolfoto)

Weimar. Mit genervten Nachbarn hatte es die Weimarer Polizei am Mittwoch zu tun.

Vom Renovierungslärm in benachbarten Wohnungen war ein 84-jähriger Mann in Legefeld am Mittwoch so sehr genervt, dass er den Bauarbeitern zu Leibe rückte. Mit einem Hammer klopfte er an die Tür und unterstrich die Ernsthaftigkeit seiner Worte gestenreich. An der Tür entstand geringer Sachschaden. Die Bauarbeiter blieben unverletzt.

Weil er mit der Umfahrung seines Grundstücks nicht einverstanden war, blockierte am Mittwoch ein 44-jähriger Mann aus einem Ortsteil der Landgemeinde Am Ettersberg mit seinem Wagen mehrfach einen Weg, den eine Baufirma nutzen musste, um auf die Baustelle zu gelangen. Gegen den Mann wird nun wegen Nötigung ermittelt.

Bei der Kontrolle eines E-Scooters stellte sich am Mittwoch in der Weimarer Brehmestraße heraus, dass die Rahmennummer des Rollers nicht mit der im Versicherungsschein übereinstimmte. Gegen den 30-jährigen Fahrer wird nach Angaben der Polizei wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Ähnlich erging es einem 26-Jährigen am Mittag auf dem Goetheplatz. Dieser war mit einem unversicherten Roller unterwegs.