Der mechanische Stein des Tretbrunnens am Herderplatz ist derzeit ausgebaut.

Reparatur für den Tretbrunnen

Noch im August soll das beliebte Wasserspiel am Herderplatz wieder in Betrieb gehen. Sechs Jahre nach seiner Inbetriebnahme ist der Mechanismus defekt, was eine Reparatur nötig machte, begründet die Stadtverwaltung. Nach Angaben von Bürgermeister Ralf Kirsten muss noch ein spezielles Teil beschafft werden, um die Reparatur abzuschließen.