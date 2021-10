Weimar. Einblick in ihre Restaurierungswerkstätten bietet die Klassik Stiftung Weimar am Europäischen Tag der Restaurierung.

Zum Europäischen Tag der Restaurierung am Sonntag, 10. Oktober, öffnen die Restaurierungsbereiche der Klassik Stiftung Weimar ihre Türen. In Führungen und Werkstätten lassen sich die Restauratorinnen und Restauratoren über die Schulter schauen und stellen die Vielfalt ihrer Arbeit vor. Im Goethe- und Schiller-Archiv erhalten Interessierte Einblick in sonst nicht öffentlich zugängliche Räume der Restaurierungswerkstätten. Das Zentrale Museumsdepot bietet Führungen in seinen Restaurierungsateliers an. In der Herzogin Anna Amalia Bibliothek finden Führungen zur Gartenbibliothek auf der Vulpius-Galerie statt.

Zum Europäischen Tag der Restaurierung wird gleichzeitig die digitale Plattform zur kollaborativen Identifizierung von Aschebuchfragmenten freigeschaltet. Die ab dem 10. Oktober in regelmäßigen Abständen veröffentlichten Digitalisate zeigen Fragmente von Büchern, die nach dem verheerenden Brand in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek im Jahr 2004 geborgen wurden und deren bibliographische Zugehörigkeit trotz aufwendiger Recherche bislang nicht geklärt werden konnte. Zur Plattform: https://haab-digital.klassik-stiftung.de/viewer/Identifizierung_Aschebuchfragmente.

Anmeldung zu den Führungen bis 8. Oktober; www.klassik-stiftung.de