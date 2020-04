Retter wurde selbst zum Unfallopfer

So hatte sich Artur Wegner seinen Sonntagnachmittag nicht vorgestellt, als er mit seiner Frau das Eis in Tannroda gegessen hatte und sie den Heimweg nach Weimar antraten. Am Ortsausgang Bad Berka in Richtung Legefeld sah er einen Motorradfahrer im Graben liegen, der unmittelbar zuvor gestürzt war. Wegner war selbst lange Zeit Berufskraftfahrer im Taxigewerbe und hielt umgehend, aber mit Bedacht an. Doch dann geschah schon das Unglück. Bevor er noch etwas machen konnte, krachte ein Ford Fiesta dem Kia Wegners fast ungebremst ins Heck. Gleich mehrere Rettungswagen rückten zur Unfallstelle auf der ehemaligen B 85 aus. Die drei Verletzten wurden mit Rettungswagen und Notarzt ins Klinikum Weimar gebracht. Für die Unfallaufnahmen und die Beräumung der Einsatzstelle war die Landstraße 1053 für mehr als eine Stunde voll gesperrt.