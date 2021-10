Weimar. Musikstudierende singen, tanzen und spielen unter Supervision mit eineinhalb- bis dreijährigen Kindern und ihren Eltern.

Noch einige freie Plätze gibt es im Eltern-Kind-Kurs in Rhythmik/Elementare Musikpraxis an der Liszt-Hochschule. Der Kurs startet am 12. Oktober und findet jeweils Dienstags von 15.15 bis 16 Uhr im Hochschulzentrum am Horn statt.

Anmeldungen bis 11. Oktober per Mail an meike.britt.huebner@hfm-weimar.de