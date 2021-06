Richtfest am Weimarer Theaterplatz

Weimar. Der Erweiterungsbau für Haus der Weimarer Republik geht nach Fest mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) in die nächste Phase.

Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will zum Richtfest für den Erweiterungsbau des Hauses der Weimarer Republik kommen. Dieses wird laut Stadt coronabedingt am 1. Juli in einem kleineren Kreise begangen.

Das 2019 am Theaterplatz eröffnete Haus der Weimarer Republik im ehemaligen Kulissenhaus wird derzeit um einen Neubau ergänzt, der als Forum für Demokratie künftig Seminarräume, Ausstellungsflächen und ein Studienzentrum beherbergen wird. Der Gebäudekomplex soll sich zum Treffpunkt für politische und geschichtliche Bildung im historischen Kontext zum klassischen Weimar und zur Weimarer Republik entwickeln.

Vor der Nutzung durch den Verein Weimarer Republik diente das Objekt als Bauhaus-Museum.