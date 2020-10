Richtfest für Erweiterung am Weimarer Humboldtgymnasium

Die Weimarer Wohnstätte als Bauherr hat am Montag Richtfest für den Anbau am Humboldtgymnasium gefeiert. Auf 906 m² entstehen dort zehn neue Kurs-, Klassen- und Verwaltungsräume. Rund 1,9 Millionen Euro soll der Erweiterungsbau kosten. Die Arbeiten dieses ersten von drei Bauabschnitten sind aus heutiger Sicht bis September 2021 abgeschlossen.

Bereits 2018 hatte der Stadtrat die Erweiterung des Gymnasiums beschlossen, nachdem es in ein Schulbauprogramm des Freistaates aufgenommen worden war. Lange war es dennoch nicht sicher, wann die Fördermittel fließen. So verschob sich der für 2019 avisierte Baubeginn um ein weiteres Jahr. Erst Ende 2019 konnten die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistungen auf den Weg gebracht werden.

Im Mai dieses Jahres begannen die Rohbauarbeiten. Mit dem Start in die Sommerferien konnten die Wand- und Deckendurchbrüche vollzogen und der Anbau so an das große Haus B angebunden werden. „Damit verwandelte sich auch dieser Gebäudeteil des Humboldtgymnasiums in eine Baustelle“, erinnerte Sven Hausmann, der verantwortliche Abteilungsleiter bei der Weimarer Wohnstätte, an die schwierige Situation.

OB Peter Kleine wünscht Sven Hausmann und den Baubeteiligten zum Richtfest alles Gute für den weiteren Bauablauf. Foto: Michael Baar

Bau und Unterricht bei laufendem Betrieb verlangen ein großes Maß an Abstimmung, anerkannte Oberbürgermeister Peter Kleine. Er dankte dem Bauherrn Wohnstätte, der Schule und der Firma WBB dafür, wie das bislang gelungen sei. Mit den bis 2022 insgesamt vorgesehenen Arbeiten hat die Erweiterung sogar einen Umfang von 7,2 Millionen Euro. 4,58 Millionen Euro davon steuert der Freistaat bei. „Richtig viel Geld“, findet Peter Kleine, das aber auch nötig sei.

Das Humboldtgymnasium werde nach Abschluss der Arbeiten dreieinhalbzügig und das erste weitgehend barrierefreie Gymnasium in Weimar sein. Weitere Investitionen in Weimarer Schulen müssen laut Oberbürgermeister folgen, auch in der Schule an der Hart.

Am Humboldtgymnasium folgen bis zum Jahresende 2022 die Umgestaltung des Flachbaus Haus C, einschließlich des dort vorgesehenen Aufzuges zum Haus B. Dieser größte Schulteil soll als dritter Bauabschnitt bis 2022 komplett saniert werden. Geschossweise ist zudem jeweils für die Sommerferien die Sanierung der Klassenräume im Haus A vorgesehen.

Für die Erweiterung von Haus B der Schule um zehn Meter in östliche Richtung musste zuvor der gesperrte und nicht mehr bespielbare Bolzplatz weichen. Ein neuer Bolzplatz soll am Bahndamm in der Nähe der Boxhalle entstehen.

Als am Montag WBB-Polier Daniel Feldtmann den Richtspruch hielt, waren Vertreter der Schule nicht anwesend. Wegen eines Corona-Falls hatte das Gymnasium auf eine Teilnahme verzichtet. Eine Klasse 5 und einige Lehrer befinden sich bis zur Auswertung des Labor-Tests in Quarantäne, hieß es. Auf das Baugeschehen habe das keine Auswirkungen.