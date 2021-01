Richtfest zwar ohne Fest, aber mit Krone in Bad Sulza

Am Freitag zog der Kran die Richtkrone am Viergeschosser Auf dem Walzel in Bad Sulza in die Höhe.

Bad Sulza Wichtiger Fortschritt am Bau von Pflege-Wohn-Komplex für Senioren. Coronabedingt keine Feierlichkeiten Auf dem Walzel in Bad Sulza

Am Freitag wurde am Bau des Pflege-Wohn-Komplexes „Auf dem Neubau“ in Bad Sulza Richtfest gefeiert – zwar ohne Fest, wohl aber mit Krone, die ein Kran in die Höhe zog. Mit dem Verzicht wurde ein Beitrag zum Schutz der Angestellten des Pflegedienstes Zwinscher und der Handwerker geleistet, erklärt Geschäftsführer Sascha Zwinscher.

In den letzten Wochen ist nun auch das vierte Stockwerk fertig geworden, wodurch der weitere Baufortschritt selbst durch wechselnde Witterung nicht mehr gefährdet werden kann. Als nächstes soll die Außenfassade samt Dämmung fertiggestellt werden. Im Inneren werden die Trockenbauwände gestellt und dann folgt die Wasser- und Elektro-Installation.

Neue krisensichere Jobs in Bad Sulza

Der Bau liege momentan im Zeit- und Kostenrahmen, heißt es. Partner für die Umsetzung des Baus ist die Firma Sanivest, die 5,5 Millionen Euro in den Viergeschosser investiert. Im Oktober oder September soll demnach der Pflege-Wohn-Komplex Auf dem Walzel in Bad Sulza eröffnet werden. Er soll 18 Plätze für die Tagespflege und wenigstens 21 Wohnplätze in WGs oder Zweiraumwohnungen bieten.

Die Einstellungsoffensive sowie die Suche nach Nutzern des Komplexes soll im März oder April starten, erklärt Sascha Zwinscher. „Für die WGs benötigen wir beispielsweise elf Pflegekräfte. Die können auch ungelernt sein, vielleicht mit einem Händchen zur Pflege und auch gerne aus den Corona-gebeutelten Branchen kommen“, so der Familienunternehmer. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeige, dass es in der Pflege eine Perspektive auf krisensichere Jobs gäbe.

Erneut positive Erfahrungen mit Sanivest

Auch zwei Reinigungskräfte und einen Hausmeister wolle er dann suchen. Zusammen mit den Fachkräften, die für die restlichen Bereiche im Pflege-Wohn-Komplex gesucht werden, könnte die Medizinische Krankenpflege Zwinscher am Ende rund zwei Dutzend Jobs in Bad Sulza schaffen.

„Das war kein Richtfest wie sonst und atypisch für uns. Sonst wäre es – wie üblich – zünftig geworden. Wir sind aber guter Dinge, dass das Projekt gut funktionieren wird und eine gewinnbringende Sache für die Stadt Bad Sulza wird“, erklärt Sascha Zwinscher abschließend. Auch die neueren Erfahrungen bestätigten, dass sich sein Familienunternehmen auch bei dem vierten Joint Venture mit Sanivest auf die Bauexperten verlassen könne.