Riesige Graupappel wird in Weimar gefällt

Weimar. Der Baum am Graben soll durch eine Neupflanzung ersetzt werden.

Eine große abgestorbene Graupappel auf der Grünfläche vor dem Gebäude der Sparkasse am Weimarer Graben wird am Mittwoch, dem 2. Juni, gefällt. Der Baum überragt das Gebäude und steht direkt an der Karlstraße. Der fehlende Frühjahrsaustrieb der Pappel wurde laut Stadt bei einer Baumkontrolle festgestellt. Eine Ersatzpflanzung sei an gleicher Stelle bereits geplant, die entsprechenden Abstimmungen mit den Ver- und Entsorgern wegen der Leitungstrassen liefen bereits.