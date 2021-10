Risiko Baustellenfahrplan

Gefährlicher Baustellenfahrplan in Weimar: Einmündung der Bad Hersfelder in die Asbachstraße.

Weimar. Die Fahrer der Stadtwirtschaft sind auf kaum bustauglichen Routen auf Rücksichtnahme angewiesen

Den Verkehrsteilnehmern in Weimar geht es mit den derzeit zahlreichen Straßenbaustellen, Umleitungen und Sperrungen so wie immer: Nach ein paar Tagen hat man sich an sie gewöhnt. Nach ein paar Monaten beginnen sie zu nerven. Und nach der Fertigstellung ist der Ärger bald vergessen.

Die jüngste Sperrung im Stadtzentrum aber hat größere Auswirkungen: die Sperrung der Schwanseestraße auf Höhe der Hauptpost. Sie zwingt den innerstädtischen Umleitungsverkehr auf die Schleife um den Weimarhallen-Park. Und diese Route verlangt höchste Aufmerksamkeit.

Die größten Probleme bereitet sie den Fahrern von Gelenkbussen der Stadtwirtschaft. Zuletzt waren schon die Einfahrten in die und die Ausfahrten aus der Coudraystraße gewöhnungsbedürftig. Jetzt aber braucht der Schwenk über die Bad Hersfelder Fahrkünste, wie sie die Busfahrer sonst nur zum Zwiebelmarkt zeigen mussten.

Beim Abbiegen aus der Bad Hersfelder in die Asbachstraße lässt sich ein Überhang der Busfront auf die Gegenfahrbahn nicht vermeiden. Herrscht Gegenverkehr, müssen die Fahrer deshalb so vorausschauend agieren, dass sie notfalls in der Bad Hersfelder stehen bleiben können. Wer aber in der Gegenrichtung ab Zebrastreifen am Bauhausmuseum Tempo 30 einhält, der kann ebenfalls zum Verkehrsfluss beitragen: Für den Busfahrer ist dann besser einzuschätzen, ob ein Halt überhaupt nötig ist.

Nicht zuletzt fordert die Fahrt um das Schutzgitter am Fahrbahnrand zwischen Schwansee- und Bad Hersfelder Straße höchste Aufmerksamkeit auch vom Gegenverkehr.

Für Mitwirkung sind Busfahrer ebenfalls beim Abbiegen an der Erfurter, Ecke Washingtonstraße, und in der Gegenrichtung dankbar. Gleiches gilt für die Passage über den August-Frölich-Platz an der katholischen Kirche. An der Coudray-, Ecke Erfurter Straße, macht zwar eine gelbe Trennlinie auf den Schwenkbereich der Busse aufmerksam, doch auch die wird nicht von allen Verkehrsteilnehmern ernst genommen.

Ein Unfall Mitte September zeigte, dass der Baustellenfahrplan echte Risiken birgt. Um vom Rathenauplatz nach rechts in Richtung Thälmannstraße abzubiegen, holte ein Fahrer mit seinem Bus so weit links aus, dass sich rechts ein Pkw zwischen Bus und Fahrbahnrand zwängen konnte und beide kollidierten.

Es blieb bei Sachschaden. Die Schuld wurde dem Busfahrer zugeschrieben. Nach Paragraf 1, Absatz 1, der Straßenverkehrsordnung wäre aber gar nichts passiert: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht.“