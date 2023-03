„Riskante Träume“: Auftakt für diesjährige Weimarer Reden

Natalie Amiri als Moderatorin bei der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar 2022.

Weimar. Die deutsch-iranische Journalistin, Fernsehmoderatorin, Orientalistin und Buchautorin Natalie Amiri eröffnet am 12. März die 30. Ausgabe der Reihe.

Die deutsch-iranische Journalistin, Fernsehmoderatorin, Orientalistin und Buchautorin Natalie Amiri eröffnet am Sonntag, 12. März, im Großen Haus des DNT die diesjährigen Weimarer Reden. Sie stehen in der 30. Ausgabe unter dem Motto „Riskante Träume“. Die Moderation übernimmt bei allen drei Veranstaltungen Liane von Billerbeck.

Natalie Amiri moderiert seit 2014 unter anderem den Weltspiegel aus München. Von 2015 bis April 2020 leitete sie das ARD-Studio in Teheran. Seit 2017 kommentiert sie für den Bayrischen Rundfunk regelmäßig aktuelle Themen in den Tagesthemen.

Für ihre Reportagen über die Situation von Geflüchteten in Lampedusa und über vermisste Flüchtlingskinder in Deutschland war sie für den Marler Medienpreis von Amnesty International und den Grimme-Preis nominiert. Ihre Arbeit in Teheran musste sie beenden, als sie durch regimekritische Berichte ins Visier der iranischen Staatsorgane geriet. Im Jahre 2021 zeichnete sie das Medium Magazin als beste Politik-Journalistin des Landes aus. Die Begründung der Jury: „Amiri berichtet professionell und kenntnisreich aus Krisenstaaten wie Afghanistan und Iran. Mit Empathie, aber kritischem Blick auf die Regierungen zeichnet sie ein anschauliches und realistisches Bild dieser Länder … Mit ihrer unermüdlichen Arbeit trägt sie dazu bei, dass die Krisenregionen dieser Welt nicht vergessen werden.“

Nach Natalie Amiri beteiligen sich an den beiden darauffolgenden Sonntagen Thea Dorn und Svenja Flaßpöhler an den diesjährigen Weimarer Reden. Beginn ist jeweils um 11 Uhr. Tickets sind auch direkt vor den Reden für 12 Euro an der Theaterkasse erhältlich. Nur dort gibt es ein Kombiticket für alle drei Reden für 29,10 Euro.