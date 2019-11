Rittersdorf gewann gegen Rittersdorf

Gleich drei Jubiläen gab es bei der diesjährigen Kirmes in Rittersdorf zu feiern. Kirmesvater Mathias Heidelberger führt das Amt seit nunmehr 20 Jahren. Gar 25 Jahre besteht der Verein der Dorfgemeinschaft. Und seit 10 Jahren wird am Samstagabend eine Traditionskirmes mit viel Blasmusik begangen, die besonders bei den älteren Jahrgängen beliebt ist. Nach dem obligatorischen Fichtensetzen und einem Eintrinken gab es im Vereinssaal zwei stimmungsvolle Tanzabende mit „Da Capo“ und vielen Gästen aus benachbarten Orten. Zuvor traten beim traditionellen Fußballspiel Rittersdorfer gegen Rittersdorfer an. Mit Unterstützung des Schiedsrichter, den Bürgermeister Johannes Rokosch gab, endete das Spiel 4: 1 für Rittersdorf.

Der Sonntag führte die Kirmesgesellschaft zuerst in die Kirche zu einem Gottesdienst mit Pfarrer Philipp Gloge und anschließend zum Ständchen von Hof zu Hof. Der Abschluss der wahrlich anstrengenden Tage blieb den Kleinen bei der Kinderkirmes am Nachmittag vorbehalten. Die Kirmes im hohen Rittersdorf aber dreht noch einmal am 30. November voll auf. Zur Nachkirmes spielt dann „Swagger“.